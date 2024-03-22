طلب التحريات حول مصرع حارس عقار خلال التنقيب على الآثار بالواحات البحرية

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع حارس عقار عقب انهيار حفرة من الرمال عليه خلال تنقيبه عن الآثار بمنطقة الواحات البحرية، وصرحت بدفن جثة الحارث عقب ورود تقرير من مفتش الصحة بأسباب وفاته بعد فحص جثمانه، وأمرت بسرعة ضبط المتهمين المشاركين للمتوفى، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار حفرة على احد الأشخاص أثناء تنقيبه عن الآثار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية وتم انتشال جثة حارس عقار وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهمين الهاربين المشتركين مع المتوفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.