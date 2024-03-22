شجر محروق.. المعمل الجنائي يعاين حريق كلية التربية الرياضية بجامعة القاهرة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل كلية التربية الرياضية بجامعة القاهرة، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وأمرت بضبط القائمين تأمين ومراقبة المكان للاستماع إلى إفادتهم عن اسباب الحريق، والاطلاع على كاميرات المراقبة المحيطة بالكلية، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وكشفت التحريات أن الحريق نشب بمخلفات أشجار داخل كلية التربية ولم يسفر عن وقوع إصابات.

بدأ الحريق، بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل كلية التربية الرياضية بجامعة القاهرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتبين أن الحريق نشب بمخلفات أشجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.