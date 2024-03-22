الأمم المتحدة تعتمد أول قرار دولي حول الذكاء الاصطناعي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، أول قرار عالمي بشأن الذكاء الاصطناعى بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر.

وقال مسؤولون في مؤتمر صحفي، إن القرار اقترحته الولايات المتحدة ودعمته الصين و121 دولة أخرى ويدعو إلى تعزيز سياسات حماية الخصوصية.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن اليوم تحدث جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بصوت واحد واختاروا معا أن يتحكموا في الذكاء الاصطناعي بدلا من السماح له بالتحكم فينا وأن هذا القرار هو الأحدث في سلسلة مبادرات الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم التطور في مجال الذكاء الاصطناعي وسط مخاوف زيادة الاحتيال أو فقدان الوظائف على نطاق واسع من بين مخاوف أخرى.

وذكر أحد المسؤولين نعتقد أن القرار يحقق التوازن المناسب بين تعزيز التنمية والاستمرار في حماية حقوق الإنسان وفي نوفمبر كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر من 12 دولة أخرى عن أول اتفاق دولي مفصل حول مواجهة أضرار الذكاء الاصطناعي مما دفع الشركات إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة من حيث التصميم.