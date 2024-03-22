شاهد| محمد أسامة يطرح «حسك فى الدنيا» احتفالًا بعيد الأم

أطلق الطفل الموهوب محمد أسامة الشهير بأغنية "الغزالة رايقة"، أغنية جديدة لعيد الأم بعنوان "حِسك في الدنيا".

"حسك فى الدنيا" كلمات أحمد جابر لحن محمد شحاتة توزيع محمود صبرى ومكس وماستر ياسر أنور وإنتاج تامر عبد المنعم Pmg.



وتقول كلمات الأغنية:

"مهتمة بتفاصيلي.. أكتر واحده بتدعيلي.. صاحبتي وحبيبتي وأمي اللي بدعوتها الخير بيجيلي.. من أول يوم ليا.. حبك كان مولود فيا..إحساس أكبر بكتير من اني اقدر اقولو في أغنية.. ربنا يباركلي في عمرك ويخليكي.. يا ست الناس.. ويقدرني اني اشيلك جوه عنيا وفوق الراس..

اللي أمه في ضهره حقيقي بيته لايمكن يبقي ازاز.. طول مانا شايفك مرتاحة الايام بتكون زي الفل..حِسك في الدنيا يا امي.. دي اجمل نعمه يا ست الكل..مين غيرك كان هيقولي اتفضل ذاكر يلا وكُل.. حنيه ايه اللي أوصفها

قدام العظمة اللي شايفها.. لو اطول اديلك من عمري..والله ما هتردد ثانية .. الناس لو قالت متربي.. ده بسببك انتي يا روح قلبي..طول مانتي بخير انا مطمن..مش عايز حاجه من الدنيا.

وكان محمد أسامة قد أطلق"حد من جيلك" كلمات سامح فرج لحن محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج تامر عبد المنعم pmg.



كما شارك في فيلم "حمص وحلاوة" مع المطرب الشعبى محمود الليثى للمخرج الراحل أحمد البدري حيث قدم أسامة والليثي الأغنية الدعائية للفيلم والتى تحمل عنوان " يا صغننة" وحصدت ردود أفعال إيجابية بمجرد طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن محمد أسامة شارك في في فعاليات "تحيا مصر" مؤخرا تضامنًا مع فلسطين"، التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي وقدم على المسرح أغنية "كنت هنا" التى تستعرض مأساة الأطفال الفلسطينيين تحت القصف الإسرائيلي.