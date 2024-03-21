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الجمعة 22 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تعاني من الاكتئاب.. ربة منزل تنهي حياتها شنقا بسلك المشترك في الهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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أنهت ربة منزل حياتها شنقا بسلك مشترك الكهرباء  لمعاناتها من حالة اكتئاب داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل مشنوقة داخل شقة سكنية بدائرة القسم

بالإنتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة "أسماء" مشنوقة بسلك مشترك الكهرباء وبسؤال زوجها أفاد بمعاناتها من الاكتئاب ولم يشتبه في وفاتها جنائيا جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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