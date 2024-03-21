تعاني من الاكتئاب.. ربة منزل تنهي حياتها شنقا بسلك المشترك في الهرم

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كمال أبورية في حوار خاص لـ "البوابة نيوز": مواصفات شخصية سعيد أبو علب في "نعمة الأفوكاتو" جديدة ..مي عمر عمود الخيمة وأحمد زاهر موفق جدا.. للسوشيال ميديا دور كبير في نجاح أي عمل فني