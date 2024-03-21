كمال أبورية في حوار خاص لـ "البوابة نيوز": مواصفات شخصية سعيد أبو علب في "نعمة الأفوكاتو" جديدة ..مي عمر عمود الخيمة وأحمد زاهر موفق جدا.. للسوشيال ميديا دور كبير في نجاح أي عمل فني

نجح الفنان كمال أبو رية في جذب الأنظار، بفضل تألقه في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، والذي يخوض به موسم رمضان 2024، حيث يقدم من خلاله شخصية سعيد أبو علب والد الفنانة مي عمر خلال أحداث المسلسل، ليضيف من خلاله إلى رصيده الفني الكبير والممتد على مدار أكثر من أربعين عاما، والذي قدم خلاله العديد من الأعمال الفنية المميزة.

في حوار خاص لـ "البوابة نيوز"، تحدث الفنان كمال أبو رية عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي يعرض خلال السباق الرمضاني وتفاصيل اللوك الذي ظهر به خلال أحداث المسلسل، وإلى نص الحوار..

ما الذي جذبك إلى المشاركة في مسلسل "نعمة الأفوكاتو".. وكيف جاء ترشيحك؟

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" هو أول تعاون فني يجمعني مع المخرج محمد سامي، وعندما تم ترشيحي للمسلسل، كان هناك جلسة عمل جمعتني مع المخرج وشرح لي تفاصيل شخصية سعيد أبو علب التي أقدمها خلال المسلسل، وبعدما شرح لي أحببت الشخصية وتفاصيلها قبل قراءة سيناريو المسلسل.

مواصفات شخصية سعيد أبو علب جديدة بالنسبة لي حيث إنه رجل كبير في السن ومحبط وغير موفق في حياته العملية، وهو رجل ليس اجتماعيا بدرجة كبيرة وابنته بالنسبة له هي كل حياته، وكل هذه التفاصيل جعلتني أنجذب إلى شخصية سعيد أبو علب ومسلسل "نعمة الأفوكاتو".

كيف استقبلت ردود الأفعال بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل؟

الحمد لله ردود الأفعال كانت طيبة للغاية، والكثير من المشاهدين أشادوا بالمسلسل، ومي عمر تعتبر عمود الخيمة في هذا المسلسل، وكانت موفقة للغاية، وأيضا أحمد زاهر كان موفقا جدا في المسلسل، وهذا الثنائي كان جيدا للغاية ومن الأسباب الرئيسية لنجاح المسلسل، والمسلسل بشكل عام تم العمل عليه بشكل جيد من كل فريق العمل حتى يظهر بأفضل صورة ممكنة وينال إعجاب الجمهور.

ما أكثر المشاهد التي احتاجت إلى مجهود كبير في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"؟

هناك مشهدان مهمان سوف يتم عرضهما في الحلقات المقبلة من مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، وأخذا مني مجهودا كبيرا كي أظهر من خلالهما بأفضل صورة ممكنة نظرا لأهميتهما خلال أحداث المسلسل، أحد المشهدين مع مي عمر، والآخر مع أحمد زاهر، والمشهدان بهما مفاجآت كثيرة للجمهور.

ما رأيك في اسم مسلسل "نعمة الأفوكاتو"؟

اسم مسلسل "نعمة الأفوكاتو" اسم جيد جدا ولافت للنظر، وكان من الممكن أن يكون اسم المسلسل "نعمة" فقط وكان سيحمل أكثر من معني لأنه اسم بطلة المسلسل أو أنه نعمة من الله.

كيف استعددت لتفاصيل المظهر الخارجي لشخصية سعيد أبو علب في "نعمة الأفوكاتو"؟

اتفقت مع المخرج محمد سامي على تفاصيل المظهر الخارجي لشخصية "سعيد أبو علب"، وأنه غير مهتم بمظهره الخارجي نظرا لكونه محبطا وغير موفق في عمله، وطوال الوقت يجلس في منزله ولا يخرج كثيرا إلى الشارع وليس لديه عمل، وكل طموحه متمثل في نجاح ابنته نعمة، ولديه حالة من الإحباط لذلك لا يهتم بمظهره الخارجي ويظهر بشعر أبيض وذقن بيضاء، وفكرة لوك الشخصية فكرتي أنا ومحمد سامي.

ما نوعية الأدوار التي تتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة؟

أعود وأصبغ شعري مرة أخرى وأظهر بمظهر أكثر شبابا من اللوك الذي ظهرت به في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، لأنني كنت بلوك أكبر سنا وشعر أبيض كثيف بسبب تفاصيل شخصية سعيد أبو علب في مسلسل "نعمة الأفوكاتو".

كيف ترى تأثير السوشيال ميديا على نجاح الأعمال الفنية؟

بالتأكيد أصبح للسوشيال ميديا دور كبير في نجاح أي عمل فني، ولكن قد يكون دور السوشيال ميديا دورا مؤقتا لإنجاح العمل إذا كان العمل الفني غير جيد، وقد يكون دور السوشيال ميديا ممتدا ويدعم العمل ويظل نجاحه مستمرا إذا كان العمل الفني جيدا، فالعمل الفني غير الجيد تساعده السوشيال ميديا في المرحلة الأولى فقط، ولكن الجمهور يكتشف بعد ذلك أن السوشيال ميديا مخطئة، ولكن العمل الفني الجيد يظهر تأثير السوشيال ميديا الممتد وتظهر ردود الفعل الحقيقية للجمهور على العمل الفني ونجاحه.

كيف ترى انتشار نوعية مسلسلات الـ 10 و 15 حلقة في الآونة الأخيرة؟

بالطبع تجربة انتشار نوعية مسلسلات الـ 10 و 15 حلقة جيدة للغاية، لأنها تعرض الأحداث مكثفة في عدد حلقات أقل، والدراما التليفزيونية بشكل عام هي حدث، وعدد الحلقات القليلة تعطي مجالا أكبر للمؤلف أن يركز بشكل أكبر على الأحداث وأن تصبح الحلقة الواحدة بها العديد من الأحداث، نظرا لأن الأحداث هي التي تجذب الجمهور لمتابعة المسلسل، وبالطبع تجربة المسلسلات القصيرة تجربة لطيفة.

كيف ترى انتشار "المنصات" وعرض العديد من الأعمال الدرامية من خلالها؟

أنا لا أتابع "المنصات" بشكل كبير وأتابع الأعمال الدرامية من خلال شاشة التليفزيون، ولكن "المنصات" لها أهمية كبيرة وجذبت الكثير من المشاهدين، نظرا لأن هناك مشاهدين لا يستطيعون مشاهدة المسلسل عبر شاشة التليفزيون والذي يعرض في توقيت معين، ولكن يستطيعون مشاهدة المسلسل عبر "المنصات" في أي وقت، لذلك فـ "المنصات" هي منفذ جيد جدا لمتابعة الأعمال الدرامية وجذب الكثير من المشاهدين بجانب التليفزيون.