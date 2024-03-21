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الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

الصحفيين تعلن جدول العيادة الخارجية خلال الأسبوع الرابع من مارس

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اعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين منذ قليل، عن تشغيل العيادة الخارجية بالنقابة في التخصصات الطبية المختلفة خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري.

ياتي جدول بمواعيد التخصصات بالاتي:- 

 

1️⃣ د. محمد عبد الحميد عبد ربّه  – استشاري ودكتوراه جراحة الأوعية الدموية قصر العيني

 الموعد: السبت 23 مارس – من 11 صباحاً إلى 2 ظهراً.


2️⃣ د. محمد عبد الحميد حسنين – استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية

 الموعد: الأحد 24 مارس – من 11 صباحاً حتى ١ ظهراً.

3️⃣ د. عمرو غريب – أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان

▪ الخدمة المقدمة هي الكشف وتلميع الأسنان والخلع البسيط جداً.
 الموعد: الأحد 24 مارس – من 11 صباحاً حتى 2 ظهراً.

4️⃣ د. وسام حسين – استشاري الأطفال وحديثي الولادة

▪ العيادة بالتعاون مع مستشفى وقاية التخصصي
 الموعد: الاثنين 25 مارس – من 12 ظهراً حتى 3 عصراً.

5️⃣ د. أحمد نجيب – استشاري ومدرس أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني

 الموعد:  الثلاثاء 26 مارس – من 11 صباحاً حتى 2 ظهراً.

مصر الصحفيين