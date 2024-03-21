الصحفيين تعلن جدول العيادة الخارجية خلال الأسبوع الرابع من مارس

اعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين منذ قليل، عن تشغيل العيادة الخارجية بالنقابة في التخصصات الطبية المختلفة خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس الجاري.
ياتي جدول بمواعيد التخصصات بالاتي:-
1️⃣ د. محمد عبد الحميد عبد ربّه – استشاري ودكتوراه جراحة الأوعية الدموية قصر العيني
الموعد: السبت 23 مارس – من 11 صباحاً إلى 2 ظهراً.
2️⃣ د. محمد عبد الحميد حسنين – استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية
الموعد: الأحد 24 مارس – من 11 صباحاً حتى ١ ظهراً.
3️⃣ د. عمرو غريب – أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان
▪ الخدمة المقدمة هي الكشف وتلميع الأسنان والخلع البسيط جداً.
الموعد: الأحد 24 مارس – من 11 صباحاً حتى 2 ظهراً.
4️⃣ د. وسام حسين – استشاري الأطفال وحديثي الولادة
▪ العيادة بالتعاون مع مستشفى وقاية التخصصي
الموعد: الاثنين 25 مارس – من 12 ظهراً حتى 3 عصراً.
5️⃣ د. أحمد نجيب – استشاري ومدرس أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بالقصر العيني
الموعد: الثلاثاء 26 مارس – من 11 صباحاً حتى 2 ظهراً.