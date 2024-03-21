رئيس الإمارات وعاهل الأردن يبحثان عددة من القضايا ذات الاهتمام المشترك

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الخميس، بملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، لبحث العلاقات الوثيقة بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها لخدمة مصالحهما المشتركة وتلبية طموحات شعبيهما نحو التقدم والرخاء.

في إطار اللقاء، تمت مناقشة عدة قضايا إقليمية ودولية تهم البلدين، مع التركيز على التعاون في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية.

أثناء اللقاء، تطرق الشيخ محمد بن زايد وملك الأردن إلى التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الجوانب التنموية والاقتصادية والسياسية، حيث تم استعراض التحديات والفرص التي تواجه البلدين والمنطقة بأسرها.

كما تم التطرق إلى التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأوضاع في الشرق الأوسط، والجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان المتضررين.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد والملك عبد الله الثاني عن حرصهما على مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق بين البلدين، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز التنمية والرخاء لشعوبهما.