شولتس: بوتين مخطئ إذا شكك في قدرة الدول الأوروبية على دعم أوكرانيا

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، على ضرورة استخدام الأصول الروسية المجمدة في المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وهي دعوة جاءت قبيل انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأوضح شولتس خلال تصريحاته أنه ينبغي استغلال هذه الأموال لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة اللازمة للدفاع عن نفسها، معربًا عن أمله في تأييد القادة الأوروبيين لهذه الخطوة.

وأشار المستشار الألماني إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أخطأ في تقديره إذا كان يعتقد أن الدول الأوروبية غير قادرة على تقديم الدعم لأوكرانيا في حال الضرورة.

وأكد شولتس على أنه من الضروري أن تكون الدول الأوروبية واضحة في دعمها لأوكرانيا وفي التصدي لأي تهديدات تأتي من روسيا.