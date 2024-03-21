رئاسة COP28: حريصون على تعزيز التعاون الدولي مع الشركاء للبناء على نجاحات المؤتمر

أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، إنهم حريصون على تعزيز التعاون الدولي مع كافة الشركاء للبناء على نجاحات المؤتمر بما يساهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عالميًا بشكل متزامن مع العمل المناخي الفعال، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأوضح الجابر خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري بشأن تغير المناخ الذي تقام فعالياته في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن اليوم وغدًا، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم، أن الترويكا ستسعى إلى دعم الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنيًا لضمان تحقيق الهدف المنشود منها، وهو رفع سقف الطموح للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وكانت قد أعلنت ثلاث دول استضافت أو تستعد لاستضافة محادثات الأمم المتحدة للمناخ هي الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان والبرازيل، تشكيل "ترويكا" من أجل الدفع باتجاه اتفاق دولي لإبقاء الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.