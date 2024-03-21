خلال رمضان.. "صحة شمال سيناء": مد العمل بالفترة المسائية لفحص ورعاية المقبلين على الزواج

أعلن الدكتور علي حمدي ابو عالية مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد بمد العمل في تقديم الخدمة بالفترة المسائية أثناء شهر رمضان المبارك لفحص ورعاية المقبلين على الزواج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الرعاية الأولية وتوافر الخدمات الطبية المقدمة وجودة الخدمة تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وانتظام العمل في منافذ مبادرة رئيس الجمهورية .



وقد أشادت الدكتورة خلود محمود مدير الوقائي ومنسق مبادرات التطوير بالإدارة أثناء مرورها ومتابعتها العمل في الفترة المسائية بأداء الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية بتواجدها أمام المساجد أثناء صلاتي العشاء والقيام، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والإعتلال الكلوي، وصحة المرأة، والأم والجنين، وكبار السن، والأورام السرطانية، واحمي قلبك، وعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، (بوحدة رعاية الأم والطفل بالشيخ زويد ووحدة أبورفاعي بحي الكوثر ووحدة ابوطويلة الصحية).

وانتظام العمل في منافذ مبادرة الرئيس لفحص ورعاية المقبلين على الزواج وتواجدها من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة العاشرة ونصف مساءً خلال شهر رمضان المبارك، كما رافقها في المتابعة والمرور المسائي تهاني عايش و نادية نجيب مشرفي الإدارة الصحية بالشيخ زويد.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة والدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء والدكتورة رنا جلال حشمت المنسق المركزي لمبادرة التطوير بشمال سيناء والدكتورة إينا سلام مدير الرعاية الأساسية والأمومة والطفولة بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء.