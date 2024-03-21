لجنة المرأة بـ"الصحفيين": المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي فى عهد قيادة حكيمة تؤمن بقدراتها

هنأت لجنة المرأة فى نقابة الصحفيين، برئاسة دعاء النجار، عضو مجلس النقابة، جميع أمهات وعظيمات مصر بمناسبة عيد الأم داعية المولى عز وجل أن يمتعهن بموفور الصحة والعافية.

وأكدت النجار أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد قيادة سياسية حكيمة تؤمن بها وبقدراتها، ومكانتها العظيمة فى بناء المجتمع.

وقدمت مقرر لجنة المرأة، تحية تقدير وعرفان لكل امرأة مصرية أم، أخت، زوجة، ابنة، اخترن دائمًا أن يكن السند، والحصن المنيع، ورمز التضحية والعطاء ومصدر الأمن والأمان والاستقرار، فهى مَن صنعت الرجال، والعظماء، والأبطال، وهى مَن أهدت الوطن فلذة كبدها شهيدًا ضحى بروحه ودمائه الذكية فداءً لوطنه، ودفاعًا عن أرضه وعرضه.

ووجهت النجار، تحية تقدير وإجلال إلى الأم الفلسطينية رمز الصمود والنضال، التى ربت أجيالًا على الشجاعة والإرادة والتضحية من أجل الوطن.

وأكدت النجار أنه خلال أيام سوف تقيم لجنة المرأة بنقابة الصحفيين احتفالية الأم المثالية لتكريم نماذج العطاء والتضحيات من بين الزميلات الصحفيات فى المؤسسات الصحفية القومية، والحزبية، والخاصة، ولتكريم نماذج من أمهات شهداء الوطن الأبرار والمرأة الفلسطينية رمز الصمود والعطاء.