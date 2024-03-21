بعد "صدفة".. شخصية المدرس طرح فني مستمر فى الأعمال الفنية

يشارك مسلسل "صدفة" للنجمه ريهام حجاج ضمن السباق الرمضانى الحالي، ويطرح المسلسل شخصية المدرس خلال أحداث العمل، وعلى مدار التاريخ الفني تم تقديم شخصية المعلم طوال الوقت وفى كثير من الأعمال الفنية، ويتم توظيفها درامياً كركن أساسي للعديد من الأحداث داخل العمل الفنى، نرصد لكم أبرز أعمال فنية قدمت شخصية المدرس..

مسلسل "صدفة"

تشارك الفنانة ريهام حجاج بشخصية مدرسة ضمن أحداث مسلسل "صدفة"، والذى تقدم من خلاله شخصية شعبية وتتورط فى العديد من الأحداث، إلى جانب مجتمع المدرسة وما تمر به من أزمات بعد تصاعد للأحداث بشكل درامي.

المسلسل بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، فراس سعيد، رحاب الجمل، سلوى خطاب، تأليف أيمن سلامة والإخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل "ضمير أبلة حكمت"

قدمت الفنانة القديرة فاتن حمامة أحد أهم وأفضل أدوارها الدرامية، بالشخصية التربوية وناظرة المدرسة فى مسلسل "ضمير أبلة حكمت"، وإستطاعت الفنانة فاتن حمامة أن تقدم نموذج تربوي هام من خلال محاولات تقويم الأخطاء المستمر لبناء جيل على قدر من التربية قبل التعليم.

المسلسل بطولة فاتن حمامة، أحمد مظهر، عبلة كامل، سناء يونس، عايدة عبدالعزيز، تأليف أسامة أنور عكاشة والإخراج انعام محمد علي.

وعلى مستوى السينما قدم النجم نور الشريف شخصية المدرس فى فيلم "آخر الرجال المحترمين"، والذى ظهر يتحمل المسؤولية بعد تغيب طفله عن ميعاد المغادرة للرحلة المدرسية، ويكتشف عدم وجودها فيظل يبحث عنها بدافع المسؤولية حتى وجدها.

الفيلم بطولة نور الشريف، بوسي، أحمد راتب، على الشريف، سناء يونس، تأليف وحيد حامد والإخراج سمير سيف.

"البيضة والحجر"

قدم النجم أحمد زكي شخصية المدرس من خلال الفيلم الساخر "البيضة والحجر"، وظهر الفنان أحمد زكي بشخصية مدرس الفلسفة الذى حاول أن يتجاوب مع المجتمع من خلال نظريات الفلسفة وبعد فشله، لجأ إلى الدجل والشعوذه.

الفيلم بطولة أحمد زكي، ممدوح وافي، معالي زايد، نعيمة الصغير، فؤاد خليل، نجوى فؤاد، صبري عبدالمنعم، عبدالله مشرف، تأليف محمود أبو زيد، والإخراج على عبدالخالق.

وفي المسرح قدمت الفنانة سهير البابلي شخصية المدرسة من خلال أحداث العرض المسرحى "مدرسة المشاغبين"، وظهرت من خلاله بشخصية مدرسه بشكل استثنائي حيث كانت على الفصل الأكثر شغب بالمدرسة، وأظهرت قدرات ترويض لهم بذكاء وحكمة، فى إطار كوميدى تشويقى.

المسرحية بطولة كوكبة من النجوم أبرزهم عادل إمام، سعيد صالح، أحمد زكي، هادي الجيار، سهير البابلي، يونس شلبي، وحسن مصطفى.