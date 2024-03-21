تعرف على أغرب عادات الاحتفال بعيد الأم لدى بعض الشعوب

مع بزوغ يوم الواحد والعشرين من شهر مارس سنويا يأتى الاحتفال بعيد الأم، وتتحد أصوات العالم بكلمات العرفان والتقدير للأم فى يومها العالمى الذى يعرف "بعيد الأم " ولكن برغم اتحاد الجميع وإتفاقهم على الاحتفال بعيد الأم إلا أن عادات وتقاليد الاحتفال تختلف من دولة إلى أخرى وذلك بإختلاف الثقافات وفي التقرير التالي نوضح أغرب طرق الاحتفال بعيد الأم في بعض دول العالم.

يوغوسلافيا

تأتى على رأس أكثر الدول غرابة فى الاحتفال بعيد الأم اذ أنهم يحتفلون بعيد إلام بتقليد غريب يتجلى فى أنهم فى صباح عيد الأم يتسلل الأطفال إلى غرفة نوم والديهم ويربطون الام فى السرير ولا يطلقوا سراحها إلا بعد منحها الهدايا من أجل بدء الاحتفلات.

اليونان

يحتفل أهل اليونان بأن يسعون لإقامة مسابقة تقليدية وهذه المسابقة قوانينها أن تقوم النساء برمى الفطائر على شرفات بعض المبانى وذلك اعتقادا منهم بإن ذلك تعبير منهم على الوجود والاستمرار والتكاثر الذى يرمز من وجهة نظرهم للأم اذ أن ذلك مؤيد حسب كتابهم الذى يناقش عادات الامهات وهو كتاب "الأم اليونانية"

الهند

يحتفل شعب الهند بعيد الأم وذلك بممارسه تقليد غريب يتحدد فى أن الاطفال يقمون بغسل أقدام أمهاتهم وذلك كنوع من التعبير عن احتفالهم وامتنانهم بما قدمته الام وما تقدمه طوال العمر والعرفان لها فضلا عن تقديم الهدايا لها .

ألمانيا

يحتفل أهل المانيا بأن يمنحوا الأطفال يوما خاليا لأمهاتهم وذلك بقضاء يوما مع الآباء والأصدقاء بإعداد جلسه للحديث عن أهميه الأم وفى ذلك اليوم يمنح للأم يوم راحة تامة.

إيطاليا

يحتفل شعب إيطاليا بعيد الام باقامة مسابقة تقيلديه وقوانينها أن تتنافس النساء جميعهم على تناول أكبر كمية من الكعك وتعرف الأم التى تأكل أكبر عدد من الكحك بأنها الفائزة ومن ثم تلقب بالأم المثالية

المملكة المتحدة

يحتفل شعب المملكة المتحدة في ذلك اليوم بأن تحصل الأمهات على إجازة وراحة مع تقديم الهدايا لهن.