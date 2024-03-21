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الخميس 21 مارس 2024
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تليفزيون البوابة

الوداع الأخير.. حزن وصدمة رانيا فريد شوقي في جنازة والدتها.. صور وفيديو

صدمة رانيا فريد شوقي
صدمة رانيا فريد شوقي في جنازة والدتها
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شيع نجوم الفن والأهل والأصدقاء، ظهر اليوم الخميس، جثمان ولدة الفنانة رانيا فريد شوقي من مسجد الكواكبي بالعجوزة إلى مثواها الأخير بعد الانتهاء من أداء صلاة الجنازة. 

ودخلت الفنانة رانيا فريد شوقي في حالة من الصدمة والذهول خلال وداع والدتها لمثواها الأخير. وحرص عدد من النجوم والأهل والأصدقاء بينهم الفنان محمد رياض، والفنانة ميرفت أمين، وشهيرة، ورانيا محمود ياسين ووالدتها.

 


ونشرت رانيا فريد شوقي، صورة والدتها ووالدها الراحلين، عبر انستجرام، وعلقت: «انتقلت الى رحمة الله تعالى أمي نور عيني المغفورة لها بأذن الله تعالي السيدة الفاضلة سهير ترك وستقام صلاة الجنازة غدا الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الكواكبي (مسجد فريد شوقي ) بالعجوزة والدفن في مقابر العائلة».


 


 

جنازة والدة رانيا فريد شوقي

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