"تعليم دمياط" نخاطب أولياء الأمور بشأن نسبة الحضور والغياب

أصدرت مديرية التربية والتعليم دمياط، بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نسبة الحضور ونسبة الغياب بين طلاب المدارس في محافظة دمياط منذ بداية شهر رمضان المبارك حيث تقدم محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط بالشكر لأولياء الأمور الحريصين علي حضور أبنائهم للمدارس، كما توجهت بجزيل الشكر والتقدير لكل قيادات المدارس وهيئاتها من معلمين ومشرفين وأخصائيين الذين يعملون بجد لتصبح المدرسة مصنع لبناء الإنسان وتعليمه تعليما حقيقيا.

وأكدت المديرية في بيانها، أن المدرسة حياه ومصنع لبناء وتشكيل لشخصية الطلاب و للغياب آثار بالغة الخطورة على الطالب والمجتمع والوطن، فحضور الطلاب أيها الزملاء الأعزاء للمدرسة، دين وعبادة من أعظم العبادات وذلك حفاظا على الشخصية والهوية وإكساب الطلاب القدرة على العيش والتعايش مع الآخر والحياة في هذا البلد الطيب وإكسابه قيم العمل والجد والاجتهاد والانضباط.

من جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط: “هناك فروق كبيرة واضحة بين الطالب الذي يواظب علي الحضور إلى المدرسة والذي لا يحضر، فإنه يترهل يتبلد يكتسب كل الصفات السيئة وغالبا ما يصاب بسمنة وتوحد وخلافه والذي يذهب إلى المدرسة شخصية إيجابية متعاونة نشطة متفائل، قائد منضبط، منظم فإن المدرسة حياة لوطن وأبناء الوطن، المدرسة ليست حصة دراسية فقط المدرسة بناء إنسان وتشكيل شخصيه إنسان يكفينا تابور المدرسة الذي يؤسس ويغرس قيم متعددة بطريقة مباشرة وغير مباشرة”.

لذا نهيب بجميع المدارس وجميع السادة أولياء الأمور، العمل على إحضار الطلاب والاستمرار في نسب حضور مرتفعة لكي لا تفقد المدرسة دورها وتفقد البلد أبناءها وتصبح الهوية والشخصية المصرية في مهب الريح.