إضراب شامل في جنين بعد استشهاد ثلاثة فلسطينيين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس بأن مدينة جنين في الضفة الغربية شهدت إضرابا شاملا بعد استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء استهدافهم في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة بدون طيار.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن الشهداء الثلاثة هم محمود بسام رحال (30 عاما)، وأحمد هاني بركات، ومحمد عبد الله الفايد.

وقالت "وفا" إن الإضراب شمل كل مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية، وجاء الإضراب استجابة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين، حيث دعت في بيان لها، إلى الإضراب الشامل، عقب ارتقاء الشهداء الثلاثة.

وشيعت جماهير غفيرة في جنين ومخيمها، جثامين الشهداء الثلاثة، في مقبرة الشهداء في المخيم.