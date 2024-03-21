ads
الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

إضراب شامل في جنين بعد استشهاد ثلاثة فلسطينيين

إضراب شامل
إضراب شامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس بأن مدينة جنين في الضفة الغربية شهدت إضرابا شاملا بعد استشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء استهدافهم في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة بدون طيار.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن الشهداء الثلاثة هم محمود بسام رحال (30 عاما)، وأحمد هاني بركات، ومحمد عبد الله الفايد.

وقالت "وفا" إن الإضراب شمل كل مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية، وجاء الإضراب استجابة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين، حيث دعت في بيان لها، إلى الإضراب الشامل، عقب ارتقاء الشهداء الثلاثة.

وشيعت جماهير غفيرة في جنين ومخيمها، جثامين الشهداء الثلاثة، في مقبرة الشهداء في المخيم. 

إضراب شامل في جنين استشهاد ثلاثة فلسطينيين مدينة جنين