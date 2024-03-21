بنك كندا المركزي: شروط خفض أسعار الفائدة يجب أن تظهر هذا العام

يعتقد مسؤولو بنك كندا أنه سيكون من المناسب خفض أسعار الفائدة هذا العام إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، على الرغم من وجود خلاف بين أعضاء مجلس الإدارة حول الجدول الزمني المحتمل. وأبقى مسؤولو البنك سعر الفائدة عند 5 في المائة للمرة الخامسة على التوالي.

وأظهر ملخص مناقشات الإجتماع أن المحافظ تيف ماكليم ونوابه ما زالوا حذرين من خفض تكاليف الاقتراض في وقت مبكر جدا، خاصة مع ارتفاع سوق الإسكان في الربيع.

ولكن مع عودة التضخم نحو 2 في المائة، يناقش محافظو البنوك المركزية في البلاد الآن بشكل علني توقيت تخفيض أسعار الفائدة - وإن كان ذلك مع تحفظات.

وجاء في الوثيقة التي نشرت اليوم الأربعاء "اتفق الأعضاء على أنه إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعات البنك، فإن شروط خفض أسعار الفائدة يجب أن تتحقق على مدار هذا العام".

ومع ذلك، كان هناك بعض التنوع في وجهات النظر بين أعضاء مجلس الإدارة حول متى سيكون هناك ما يكفي من الأدلة على أن هذه الظروف موجودة، وكيفية تقييم المخاطر التي تهدد التوقعات.

وأعلنت هيئة الإحصاء الكندية عن انخفاض مفاجئ في التضخم، وانخفض التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى 2.8 في المائة في فبراير، مقارنة بـ2.9 في المائة في يناير.