«إمبراطورية ميم» الحلقة 10| هاجر السراج تلجأ لـ«زواج المصلحة» من أجل السفر

بعد استنفاد كل حيلها لإقناع أبيها بالسفر في بعثة بالخارج، تضطر منى مختار أبو المجد (هاجر السراج) للموافقة على الزواج من الدكتور المشرف على رسالتها، وأعطت موعدًا لزميلها كي يأتي إلى منزل العائلة ويقابل أبيها وذلك ضمن أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل الرمضاني إمبراطورية ميم الذي يعرض حاليًا على قناة دي إم سي بالتوازي مع منصتي Watch It وشاهد.



على مدار الحلقات السابقة، حاولت منى بكل جهدها مع والدها مختار أبو المجد (خالد النبوي) أن تقنعه بأمر السفر، لكن في كل مرة كانت تبوء محاولاتها بالفشل، وبالتوازي مع هذا تطورت علاقتها بزميلها أحمد، وبدأت تتحدث إليه وتشتكي له من أبيها الذي يرفض سفرها، ولأنه يكن لها مشاعر عاطفية لكن من طرف واحد، يعرض عليها الزواج منه حتى تحقق حلمها بالسفر.



وبعد رفضها عرض أحمد بالزواج، وبعد أن استنفدت كل حيلها مع أبيها، تضطر منى في النهاية للموافقة على عرضه، رغم عدم شعورها تجاهه بأي مشاعر عاطفية. وهو أمر يتفق تمامًا مع شخصية منى العملية التي لا تفكر بشيء سوى بمستقبلها المهني وتحقيق ذاتها، ورغبتها الشديدة في التحرر من قيود أبيها ورؤية العالم بمنظور جديد.

مقابلة أحمد لمختار أبو المجد ليست المرة الأولى، فقد سبق له مقابلته، لكن أبو المجد لم يرحب به كثيرًا، خاصة بعد محاولته إقناعه بالموافقة على أمر البعثة، ثم قابله مرة أخرى عندما حاولت منى خداع أبيها بادعائها أنها تريد منه المجيء على الفور إلى مقر عملها بكلية الحقوق حتى يمضي أوراق تفيد برفضه سفرها في البعثة، فإذا بالأب يفاجأ مرة أخرى بالمشرف على الرسالة وهو يحاول إقناعه مجددًا بأمر البعثة ليقابله هذه المرة بشيء من الغضب. فهل سيستسلم أبو المجد في النهاية ويوافق على زواج منى من زميلها؟.



مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، بطولة بطولة النجم خالد النبوي، نشوى مصطفى، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.