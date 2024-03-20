ضبط المتهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل فندق لتربية الكلاب بكرداسة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل فندق شهير لتربية الكلاب واستضافتها بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

تلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من المسئول عن فندق لتربية الكلاب يفيد باكتشافه سرقة مبالغ مالية "30 الف دولار أمريكي - مليون جنيه مصري" من داخل الفندق الكائن بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحـــص وبتفريغ الكاميرات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاملين وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين، وتم بإرشادهما إعادة باقي المبلغ المسروق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.