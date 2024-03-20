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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

رئيس البرلمان العربي: انتصار العاشر من رمضان أعاد للأمة العربية عزتها وكرامتها

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هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا وبرلمانا وجيشا بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

 وقال العسومي في بيان له، اليوم، إن الجيش المصري العظيم  قدم تضحيات عظيمة خلال حرب العاشر من رمضان استعاد خلالها جزءا غاليا من أرض الوطن هي سيناء، مؤكدا أنها ملحمة تاريخية صنع خلالها الجيش المصري المعجزات وأعاد للأمة العربية عزتها وكرامتها.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته لجمهورية مصر العربية بتحقيق مزيد من التقدم والازدهار، داعيا الله أن يرحم شهداء النصر، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها.

البرلمان العربي العاشر من رمضان