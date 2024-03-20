الأمن العام يواصل مداهمة أوكار تجار المخدرات في رمضان

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بضبط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها.. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:-

مديرية أمن مطروح

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الضبعة ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة شربين ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

مديرية أمن القاهرة

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – كمية لمخدر البودر – سلاح أبيض).



ضبط (عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعصرة ، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – سلاح أبيض).

مديرية أمن الغربية

ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرتى قسمى شرطة أول وثان طنطا ، وبحوزتهما (1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص المخدرة – سلاح أبيض).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرتى مركز وقسم شرطة دمنهور ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة دسوق ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين).

مديرية أمن قنا

ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بدائرتى مركز وقسم شرطة قنا ، وبحوزتهم (كمية لمخدرى "الهيروين والشابو").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدوائر أقسام شرطة "مينا البصل – الجمرك – ثالث المنتزه" ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش).

محيط مدينة العاشر من رمضان

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.