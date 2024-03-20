بيلجورود: مقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء هجوم أوكراني

أعلن فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود في روسيا، اليوم الخميس، عن وقوع هجوم أوكراني على المنطقة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.

وأوضح جلادكوف أن قوات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط ثمانية أهداف جوية قرب المدينة، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضًا عن إسقاط ثمانية صواريخ أوكرانية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأضاف جلادكوف أن الهجوم أسفر عن مقتل سائق سيارة ركاب، وإصابة امرأتين ورجل بحالات جراحية، مما استدعى تقديم المساعدة الطبية الطارئة لهم.

تم إرسال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتضرر منزلان ومرفق صحي بالإضافة إلى سيارة ركاب.

وأشار جلادكوف إلى أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط الأهداف الجوية في سماء بيلجورود، وسيتم إجراء تقييم للأضرار الناجمة عن الهجوم.