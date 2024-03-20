دعاء ختم الثلث الأول من شهر رمضان

ينتهي اليوم أول عشرة أيام من شهر رمضان الكريم ويدخل الصائمون والمسلمين في الثلث الثاني من شهر رمضان الكريم بعد الافطاروأذان المغرب ويتقرب المسلمين الى الله في شهر رمضان بالصلاة والصيام والعبادة والدعاء ويفضل كثرة الدعاء خلال اليوم وبالتحديد وقت ساعات الصيام وقبل الافطار وهناك الكثير من الادعية التي يمكن الدعاء بها للدنيا والاخرة وتقدم "البوابة نيوز" عدد من الادعية لختم الثلث الأول مع دخول الثلث الثاني.





-ادعية الصائمون والمسلمون مع دخول الثلث الثاني من رمضان:

اللهم ياحي ياقيوم يا ذا الجلال والاكرام اسألك باسمك الاعظم الطيب المبارك الاحب اليك الذي دعيت به اجبت وإذا استرحمت به رحمتوإذا استفرجت به فرجت أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين واغفر ذنوبي لي وخطاياي وجميع المسلمين.

اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا واعتقنا بفضلك ورحمتك من النار.

اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحققإيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي واسألك الدرجات العلا من الجنة.

اللهم سخر لي رزقي واعصمني من الحرص والتعب في طلبه ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقي حلالا وعجل لي به يانعمالمجيب.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وباعد بيني وبين الذنوب والمعاصي كما تباعد بين المشرق والمغرب.

اللهم ارزقني رزقا واسعا حلال طيبا من غير كد واستجب دعائي من غير رد واعوذ بك من الفضيحتين الفقر والدين.

اللهم كما أعنتنا على صيام العشر الأوائل من رمضان اعنا على صيام باقي الشهر وتقبله منا.

اللهم اغفر لي وارزقني تلاوة القرآن آناء الليل واطراف النهار واجعلني من المحسنين في رمضان وبعد رمضان يارب العالمين.

اللهم قوني على الصيام والقيام واجعل قلبي ذاكرت خاشعا لك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتطهر قلبي، وتحصن فرجي، وتنور قلبي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجاتالعلا من الجنة آمين.

اللهم انت القادر على منحنا الرزق الوفير والحلال الذي يرضيك عنا فاللهم يسر لنا كل الأمور وتجاوز عما فات يا بر يا تواب.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإنكان كثيرا فبارك لي فيه.