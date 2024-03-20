الزيات: على مجلس الأمن التدخل فورا لإيقاف نزيف الدم في غزة

قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، كالعادة مجزرة ليست جديدة على الكيان الصهيوني المختل، جريمة حرب دولية قذرة ضد كل المواثيق الدولية.



وأوضح "الزيات" في تصريح خاص ل "البوابة نيوز" أنه يستوجب على مجلس الأمن والأمم المتحدة التدخل فورا لإيقاف نزيف الدم والاعتداء على المنشآت الطبية والمصابين والمدنيين العزل.



واستنكر قائلاً: اين حكم محكمة العدل الدولية، لا يوجد بالمرة فالحقيقة أن العدو الإسرائيلي يعتمد على أنه فوق المسائلة والمحاسبة والمجتمع الدولي يغض الطرف عن اى تصرف خارق للقانون والأعراف الدولية.

وطالب الزيات الأمم المتحدة والجامعة العربية، وكل الدول العربية والإسلامية والدول التى تتشدق انها تراعى السلام الدولى التدخل لإثبات ذلك.