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الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

أمين عام الأطباء: الكيان الصهيوني يستهدف الشعب الفلسطيني بما فيه الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف

امين عام نقابة الأطباء
امين عام نقابة الأطباء الدكتور محمد فريد حمدي
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قال الدكتور محمد فريد حمدي امين عام النقابة العامة للأطباء أن الكيان الصهيوني الغاشم يستهدف الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني بما فيه من أطفال ونساء وشيوخ، وإبادة الأطقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف.

وأوضح "فريد" في تصريح خاص ل "البوابة نيوز" أن الاعتداء علي الأطقم الطبية  محرم قانوناً ودولياً، المستشفيات والمرافق الصحية تعتبر أماكن مدنية ولها حماية خاصة في القانون الدولي الإنساني، ويجب أن يتم احترامها وحمايتها وعدم استهدافها تحت أي ظرف من الظروف، 

وأضاف : حسب المادة 118 من اتفاقية جنيف الرابعة، فإنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المستشفيات المدنية القائمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والأمهات هدفا للهجوم، بل يجب على أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات".

وأشار أمين عام نقابة الأطباء، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حول المستشفيات في قطاع غزة إلى هدف رئيسي لعدوانه على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، فحاصرها وقصفها واستهدف طواقمها الطبية والمدنيين الذين لجؤوا إليها، أمام صمت العالم والمؤسسات الدولية.

نقابة الأطباء الدكتور محمد فريد امين عام النقابة العامة للأطباء الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني