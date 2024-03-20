بالصور.. قانوش يشارك أطفال "بستان الإبداع" إفطارا جماعياً وأمسية فنية في راتب صديق

في أولى أمسياته الرمضانية حل مشروع "بستان الإبداع" ضيفاً على منطقة المنيب بالجيزة، حيث أعد المشروع الذي يأتي تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ومن تنظيم قطاع الفنون التشكيلية، برنامجاً فنياً وثقافياً لأكثر من خمسين طفلاً وأسرهم وذلك في رحاب مركز راتب صديق الثقافي مساء الثلاثاء 19 مارس2024 الموافق 9 رمضان 1445.

وحرص د. وليد قانوش رئيس القطاع على حضور الفعالية ومشاركة الأطفال في جميع فقرات الأمسية الرمضانية المميزة والتي تنوعت ما بين فقرات غنائية وإلقاء شعر وإنشاد ديني، حيث أبدع كل من الطفلين عاصم واستيفن (من ذوي الهمم) في تقديم مجموعة من الأغاني الرمضانية والوطنية، كما ألقى الشاعر حسنين السيد مقتطفات من قصائده الشعرية، كما تألقت في فن الإلقاء كذلك الطفلة الموهوبة أميرة العيسوي، واختتم البرنامج بفقرة إنشاد ديني قدمها مواهب من أطفال الحي وتفاعل معها أولياء الأمور والحضور.

يذكر أن مشروع " بستان الإبداع " يشرف عليه الفنان محمد كمال ويعاونه فريق عمل من كوادر قطاع الفنون التشكيلية الفنية والإدارية، ومحطة راتب صديق هي الجولة الخامسة عشر للمشروع الذي طاف حتى الآن محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد والسويس والغربية والدقهلية ويسعى إلى تقديم خدماته لكل أطفال مصر بكافة ربوعها.