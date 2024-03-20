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الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء يتفقد الآبار المعطلة بالقرى والتجمعات لإصلاحها

نائب رئيس مركز ومدينة
نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء يتفقد الابار المعطلة
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قام  مرزق رزيق سالم نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء بجولة تفقدية لبعض قرى المركز والمدينة منها  قرية  بئر بدا  لمتابعة كافة القطاعات الخدمية بها ومنها حصر الآبار المعطلة بها والتى يمكن اصلاحها لخدمة أهالينا بالمنطقة.

كما قام نائب المركز ومرافقيه بتفقد كافة القطاعات الخدمية أيضاً بقرية القسيمة ومعرفة احتياجات الأهالى يرافقه المهندس محمد الشحات مدير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قطاع وسط سيناء ووليد امين عبد الحميد مساعد رئيس المدينة فى التجمعات التنموية، بناءً على توجيهات محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء بالمتابعة المستمرة لكافة القطاعات الخدمية بالقرى حرصًا على تلبية احتياجات وأولويات المواطنين.

كما تفقد مجموعة من التجمعات والتوابع منها تجمع الجافة وتجمع أم بطمه التابع لقرية القسيمة للوقوف على جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بالتجمع وخاصة قطاع التعليم.

كما تم تفقد منطقة عين الجديرات تم تفقد مدرسه ام بطمه والتى تم إنشائها حديثا لخدمة أبناء التجمع والتجمعات المجاورة وفى قطاع المياه والصرف الصحي تابع نائب رئيس المركز والمدينة محطة تحلية مياه الشرب بقرية القسيمة لمتابعة اصلاح بعض الاعطال بها وأيضًا التعرف على الطاقة الإنتاجية للمحطة ومدى تغزيتها للمنطقة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأوضح نائب رئيس المركز والمدينة أننا نستغل كل ما هو متاح لدينا من إمكانيات وموارد متاحة لخدمة جميع أهالينا بالمنطقة.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المياه والصرف الصحي قطاع المياه والصرف الصحي محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مياه الشرب والصرف الصحي وسط سيناء