الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تكشف تفاصيل محتوي مجلتها

صدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عدد خاص من مجلة الكرازة بمناسبة الاحتفال بتجليس وسيامة عدد من الآباء الأساقفة وأيضًا تقديس الميرون المقدس للمرة الـ٤١ في تاريخ الكنيسة القبطية والرابعة فى عهد قداسة البابا تواضروس الثانى تقرأ فيه:

ونشرت الصفحة الرسمية للكنيسة صورة غلاف مجلة الكرازة لقطة تذكارية لقداسة البابا مع الآباء الأساقفة الذين تمت سيامتهم وتجليسهم بيد قداسته يومي الأحد ١٠ مارس الجاري.

واشارت الكنيسة إلى أن العدد الجديد يذخر بنبذة تعريفية مختصرة عن الآباء الأساقفة الجدد والمُجَلَّسِين، وتفاصيل صلوات التجليس والسيامة وصنع الميرون.

وكشفت الكنيسة عن محتويات العدد : "الصوم المقدس وعمل الأب الأسقف".. الافتتاحية.

" فضيلة المرونة" للأنبا متاؤس، "هَلْ يُكْرِمُ دَاوُدُ أَبَاكَ فِي عَيْنَيْكَ" (٢صم ١٠: ٣) للأنبا يوسف.

كما يحتوى العدد على تغطية شاملة بالصور لصلاة قداس تقديس زيت الميرون والغاليلاون والذى أقيم بدير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون، بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.