نائب محافظ أسوان تتابع معدلات إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز دراو

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ والإنجاز للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2023/2024 بمختلف المدن والمراكز.

وفى هذا الإطار تفقدت نائب المحافظ عدد من المشروعات الجارى العمل بها داخل مركز ومدينة دراو، والتى من بينها مشروع استكمال أعمال الرصف بشارع الطويسة بطول 500 متر بتكلفة 3 ملايين جنيه، وكذا مشروع رصف طريق القاهرة / أسوان الزراعى بالحارة الشرقية بتكلفة 3 ملايين جنيه ، فضلاً عن مشروع إستكمال تأهيل ترعة الطويسة داخل المدينة بطول 200 م2 ، وبتكلفة 37 مليون جنيه ، علاوة علي مشروع تطوير وتجميل الكورنيش بمدينة دراو بطول 800 متر ، وبتكلفة 800 ألف جنيه.

وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد على أنه توجد تعليمات مشددة محافظ أسوان بأهمية الإلتزام بالبرامج الزمنية لنهو كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة حتى يتسنى تحقيق عوائدها الإيجابية التى تصب فى صالح المواطنين على الوجه الأكمل .

وأوضحت أنه يتم المتابعة بشكل مستمر لمختلف المشروعات الجارية بهدف الإسراع بوتيرة العمل بها، وسرعة تلافى أى ملاحظات يتم رصدها أولاً بأول، وبالتالى إنجازها على الوجه الأكمل.

IMG-20240320-WA0020

IMG-20240320-WA0019