بالصور.. "حياة كريمة" بأسوان تتفقد 33 مشروعا بقرية الكاجوج بكوم أمبو

تفقدت وحدة حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطويرالشامل للريف المصرى..حياة كريمة) بمختلف القرى والنجوع المستهدفة ،عدد 33 مشروع بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو والتى ستخدم عدد 40 ألف من المواطنين والأهالى موزعين على 4 قرى فرعية وتوابع .. صرح بذلك اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد .

وأشار إلى تفقد 16 مشروع تم الإنتهاء منها بنسبة 100% وبدأ تشغليها وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى وكوبرى السيارات العلوى ووحدة الإسعاف ومحطة رفع الصرف الصحى ، بالإضافة إلى مشروعات تبطين ترعة الكاجوج ، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد 7 مدارس ، وإنشاء مركز للشباب وملعب قانونى ، علاوة على مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بالقرية وتوابعها.

كما أوضح السكرتير العام المساعد بأن الجولة شملت أيضاً تفقد مشروع توسعات محطة المعالجة لزيادة طاقتها الإستيعابية إلى 10 ألآف م3/يوم وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 65% ، بجانب تفقد مشروع إنشاء مبنى وحدة الشئون الإجتماعيه بنسبة 70%.

ولفت إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود المبذولة لرفع نسب التنفيذ، ورصد الملاحظات والمشكلات وتلافيها أولاً بأول ، علاوة على عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة مع سرعة إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة.

هذا فضلًا عن التأكيد على الإلتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل ، مع الإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

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