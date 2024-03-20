وزارة الرياضة تطلق الدورة الرمضانية بمراكز شباب القاهرة الكبرى

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، أولى فعاليات الدورة الرمضانية في خماسي كره القدم لمراكز الشباب على مستوى قطاع القاهرة الكبرى، والتى أقيمت بملاعب مركز شباب سنديون، وتنفذها الوزارة تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومن خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوببة، حتي 27 مارس الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتور محمود الصبروط وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية، وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشباب ، شيماء سامي مدير عام الإدارة العامة لانشطة وفعاليات مراكز الشباب، ولفيف من مسئولي المركزية لمراكز الشباب والمديرية.

وجدد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تأكيده علي العمل بمراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية وتكثيف البرامج والأنشطة المتنوعة بكافة المجالات الرياضية والثقافية والفنية خلال شهر رمضان الكريم ، وخاصًة الخدمات المُقدمة للنشء والشباب، تحقيقاً لاهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.



وأوضح الوزير أن الشباب كان أهم النصيب الأوفر من دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولي لتوليه مسئولية الوطن ووضعهم دائماً في مقدمة الصفوف وتصدرت قضاياهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم أجندة العمل الوطنى وأصبحوا بفضل تلك الرعاية وهذا الدعم أحد أهم مستهدفات برامج التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حالياً.



يُشارك في فعاليات الدورة الرمضانية محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بإجمالي عدد فرق 48 فريق بواقع 16 فريق من كل محافظة، وتقام الأدوار التمهيدية داخل كل محافظة عن طريق تقسيم الفرق إلى مجموعات واللعب بنظام دوري من دور واحد، ثم صعود المركز الأول والثاني من كل مجموعه للعب بنظام خروج المغلوب، وصولاً للمباراة النهائية، ويتم تصعيد المركز الأول والثاني من كل محافظة للمشاركه في التصفيات النهائية على مستوى قطاع القاهرة الكبرى، وتقدم وزارة الشباب والرياضة جوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى على مستوى قطاع القاهرة الكبرى.