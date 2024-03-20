بعد بطلان المجلس المنتخب.. إعادة تشكيل اللجنة النقابية بهيئة تنشيط السياحة

تلقت الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية بوزارة العمل أوراق اعتماد تشكيل لجنة تيسير أعمال اللجنة النقابية للعاملين بهيئة تنشيط السياحة.

جاء ذلك في ضوء الإجراءات التي اتخذتها النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محسن آش الله رئيس النقابة العامة، والتي أنتهت بإعادة تشكيل مجلس إدارة اللجنة خلفا للمجلس المنحل بسبب استقالاته الجماعية.

ووافقت النقابة العامة على اختيار محمد سالم بريشه لرئاسة اللجنة النقابية والدكتورة داليا إبراهيم هلال لمنصب نائب الرئيس، ومحمد فتحي بشير أمينا عاما و محمد معوض عبد الفتاح أمينا للصندوق وچيهان جمال منسي لمنصب الأمين العام المساعد ونجلاء أحمد موافي أمينا للصندوق المساعد وكل من يسري أحمد محمد وخالد حسين وميلاد شرقاوي أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية حتى نهاية الدورة النقابية الحالية.