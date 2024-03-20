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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الاحتلال الإسرائيلي: قتلنا 90 شخصًا داخل مجمع الشفاء

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قتل نحو 90 شخصًا وصفهم بالمسلحين داخل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة واعتقل 300 آخرين.

وأوضح الاحتلال في بيانه اليوم الأربعاء، أنه نقل 160 فلسطينيًا إلى إسرائيل للتحقيق معهم.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء، بشكل مباشر فجر الاثنين الماضي بذريعة تواجد عناصر من حركة المقاومة الإسلامية حماس بداخله، مما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقامت قوات الاحتلال بإطلاق النيران على مجمع الشفاء الطبي بعد اقتحامه مما عرض حياة آلاف المرضى والنازحين المتواجدين بداخله للخطر.

ودمرت قوات الاحتلال سيارات البث الإذاعة التابعة للصحفيين داخل المجمع، إضافة إلى الاعتداء على عدد منهم بالضرب أثناء أداء عملهم واعتقالهم.

كما استشهد رئيس العمليات بالأمن الداخلي لحماس في غزة فائق المبحوح خلال اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال عند المجمع الطبي.

إسرائيل قتل شخص داخل مجمع الشفاء