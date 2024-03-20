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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الخارجية الأمريكية تنتقد اتهامات هافانا لواشنطن بالتخطيط لاحتجاجات كوبا

فيدانت باتيل
فيدانت باتيل
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قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة ليست وراء الاحتجاجات في كوبا، منتقدا اتهام هافانا لواشنطن بالتخطيط لها، واصفا هذا الأمر بـ"السخيف".
وأضاف باتيل أن الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن بكوبا قد دعت إلى توفير الكهرباء والغذاء والحريات الأساسية، لافتا إلى أن "تلك الاحتجاجات ما هي إلا انعكاسا للوضع المتردي في الجزيرة"، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية الأربعاء. 
وحث باتيل الحكومة الكوبية على الامتناع عن العنف والاعتقالات غير العادلة، داعيا السلطات لاحترام حق المواطن الكوبي في التجمع السلمي. 
وكانت كوبا قد استدعت في وقت سابق، القائم بالأعمال الأمريكي في هافانا، للاحتجاج على تدخل الولايات المتحدة بعد التظاهرات التي شهدتها الجزيرة.
وتشهد مدن كوبية عدة تظاهرات وسط نقص في الغذاء وانقطاع الكهرباء.

وزارة الخارجية الأمريكية اتهامات هافانا لواشنطن