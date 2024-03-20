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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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اليوم.. طقس دافئ نهارًا ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الأربعاء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  ومدن القناة وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي المناطق المكشوفة على فترات متقطعة. 

 ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26  للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 26 والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 27 العظمى والصغرى 15 درجة.

الارصاد حالة الطقس اليوم