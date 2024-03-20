الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية اليومين المقبلين والانخفاض مجددًا الجمعة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حدوث استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير بدءًا من اليوم الأربعاء، نظرا لتعرض البلاد لكتل هوائية صحراوية، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة 4 درجات عن الأمس.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “مصر الأولى”، أن درجات الحرارة تسجل 25 درجة مئوية خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، مما يجعلنا نشعر بالدفئ فى أغلب المحافظات الشمالية، ويكون الطقس مائل للحرارة في المحافظات الجنوبية، ولكن خلال فترات الليل وغياب أشعة الشمس يكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار تتلاشى تماما على كافة المحافظات، لافتة إلى أن هناك توقعات بوجود نشاط للرياح فى معظم المحافظات الشمالية تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم في الساعة، يصاحبه بعض الرمال والأتربة خاصة في الأماكن المكشوفة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تبدأ فى الانخفاض مرة أخرى يوم الجمعة والسبت بشكل كبير، ناصحة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية، نظرا لبدء فصل الربيع المعروف بتقلباته الحادة والسريعة.