ads
الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

العربية: الجيش السوداني يشن غارات جوية على مواقع للدعم السريع شمال دار فور

الحرب في السودان
الحرب في السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع ميليشيات الدعم السريع في شمال دار فور خلال ساعات الليل.

وأفادت فضائية العربية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن قوات من الجيش السوداني تمكنت من التصدي لهجوم من الدعم السريع على بابنوسة بغرب كردفان.

وتقترب الحرب السودانية من إكمال عامها الأول، حيث اندلعت الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في منتصف شهر أبريل من العام الماضي، ما تسبب في نزوح الملايين من الشعب السوداني إلى دول الجوار، إلى جانب مقتل عشرات الآلاف من المدنيين في ظل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيات الدعم السريع ضد السودانيين بحسب تقارير المنظمات الحقوقية والإنسانية.

الجيش السوداني غارات جوية ميليشيات الدعم السريع