العربية: الجيش السوداني يشن غارات جوية على مواقع للدعم السريع شمال دار فور

شن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع ميليشيات الدعم السريع في شمال دار فور خلال ساعات الليل.

وأفادت فضائية العربية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن قوات من الجيش السوداني تمكنت من التصدي لهجوم من الدعم السريع على بابنوسة بغرب كردفان.

وتقترب الحرب السودانية من إكمال عامها الأول، حيث اندلعت الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في منتصف شهر أبريل من العام الماضي، ما تسبب في نزوح الملايين من الشعب السوداني إلى دول الجوار، إلى جانب مقتل عشرات الآلاف من المدنيين في ظل انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيات الدعم السريع ضد السودانيين بحسب تقارير المنظمات الحقوقية والإنسانية.