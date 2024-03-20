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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

للمزارعين.. "تغير المناخ" يحدد الأيام المناسبة لري محصول القمح

الدكتور محمد على
الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز تغير المناخ
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حدد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، الأيام المناسبة لري محصول القمح، بناءً على نماذج توقعات الطقس خلال الفترة من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل كالتالي:

الأربعاء 20 / 3 :
يمكن الري في محافظات: (بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد).
ممنوع الري في محافظات: (الوجه البحري والدلتا وحتى الجيزة جنوباً).

الخميس 21 / 3: 
يمكن الري في محافظات: (سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد).
وممنوع الري في محافظات: (الوجه البحري والدلتا وحتى أسيوط جنوباً).

الجمعة 22 / 3:
ممنوع الري في كل محافظات الجمهورية.  

السبت 23 / 3:
يمكن الري في محافظات: (الجيزة - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد).
ممنوع الري في محافظات: (الوجه البحري والدلتا كلها ويمكن الري بعد الساعة 8 مساءً فقط).

الأحد 24 / 3: 
ممنوع الري في كل محافظات الجمهورية   

ويفضل إضافة سلفات بوتاسيوم مع الري بمعدل 10 - 15 كجم للفدان في برميل.

 

مركز معلومات تغير المناخ محصول القمح