للمزارعين.. "تغير المناخ" يحدد الأيام المناسبة لري محصول القمح

حدد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، الأيام المناسبة لري محصول القمح، بناءً على نماذج توقعات الطقس خلال الفترة من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل كالتالي:
الأربعاء 20 / 3 :
يمكن الري في محافظات: (بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد).
ممنوع الري في محافظات: (الوجه البحري والدلتا وحتى الجيزة جنوباً).
الخميس 21 / 3:
يمكن الري في محافظات: (سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد).
وممنوع الري في محافظات: (الوجه البحري والدلتا وحتى أسيوط جنوباً).
الجمعة 22 / 3:
ممنوع الري في كل محافظات الجمهورية.
السبت 23 / 3:
يمكن الري في محافظات: (الجيزة - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد).
ممنوع الري في محافظات: (الوجه البحري والدلتا كلها ويمكن الري بعد الساعة 8 مساءً فقط).
الأحد 24 / 3:
ممنوع الري في كل محافظات الجمهورية
ويفضل إضافة سلفات بوتاسيوم مع الري بمعدل 10 - 15 كجم للفدان في برميل.