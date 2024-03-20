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الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

المتروبوليت جاورجيوس خضر: "ادرسوا الإنجيل... واجبنا أن نظهر أنّ الله حياتنا"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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في الذكرى الـ82 لتأسيس حركة الشبيبة الأرثوذكسيّة، ولمناسبة مئويّة المتروبوليت جاورجيوس خضر، وبحضور راعي الأبرشيّة  المتروبوليت سلوان موسي، زار وفد من مركز جبل لبنان  المتروبوليت جاورجيوس، عشيّة عيد الحركة في دار المطرانيّة في برمّانا.

ضمّ الوفد كاهن رعيّة القدّيس جاورجيوس في برمّانا الأب رامي ونّوس، رئيسة مركز جبل لبنان الأخت ندى وازن صبحيّة، ومجموعة من الإخوة والأخوات.

خلال اللّقاء، قدّم الوفد إلى المتروبوليت جاورجيوس، المؤسّس والمعلّم، درعًا تذكاريًّا كعربون شكر ومحبّة من الحركيّين. كما كان اللّقاء مناسبة لحوار أجراه الإخوة والأخوات مع المتروبوليت جاورجيوس الّذي أجاب على أسئلتهم حيث شدّد على أنّ "الحركة كانت رؤية لإيصال يسوع المسيح والدين هو فهم يسوع المسيح وقيمته في نفوسنا". 

وأشار إلى أنّ "الحركة تعلّم الناس أنّ يسوع هو المخلص وللشّباب قال المتروبوليت جاورجيوس "ادرسوا الحركة من تأسيسها إلى ما قامت وفكّرت به وما كتبته". وأضاف "واجهوا الحياة بقوّة الله عندما تحبّون الإخوة حبًّا حقيقيًّا يدخل يسوع في قلوبكم". وأوصى الحركيّين بالتعمّق في الإنجيل قائلًا "أدرسوا الإنجيل. واجبنا أن نظهر أنّ الله حياتنا".

 

أقباط أقباط الإرثوذكس حركة الشبيبة الأرثوذكسي ة