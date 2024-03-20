15 شهيدًا على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل وسط غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن 15 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا في مخيم النصيرات للاجئين بوسط قطاع غزة.

وأكد الوزارة أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة، حيث يُعتقد أن بعض الضحايا محاصرون تحت أنقاض المبنى الذي يتكون من ثلاثة طوابق.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن استشهاد نحو 23 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين، مساء الثلاثاء، في غارة جوية نفذها الطيران الإسرائيلي على تجمع للمواطنين في "دوار الكويت" بمدينة غزة.

وأشارت "وفا" إلى أن الهدف من الغارة كان تجمعًا للجان الشعبية التي أنشئت من قبل الوجهاء والعشائر لضمان نقل المساعدات من دوار الكويت إلى مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 23 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.