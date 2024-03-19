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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

العثور على أسد مجهول يتجول بفيلا في التجمع الأول (صور)

الواقعة
الواقعة
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عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بمساعدة الأهالى على أسد صغير  مجهول يتجول داخل شوارع منطقة التجمع الأول، وتم السيطرة عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي  بإمساك صاحب فيلا لأسد  صغير  مجهول  يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وتم السيطرة عليه والإمساك به بواسطة شبكة وتسليمه لوزارة الزراعة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على مُلابسات الواقعة، وضبط صاحبه، ومعرفة وجود تصريح لتربيته من عدمه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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التجمع الأول وزارة الزراعة العثور على أسد