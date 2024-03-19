العثور على أسد مجهول يتجول بفيلا في التجمع الأول (صور)

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بمساعدة الأهالى على أسد صغير مجهول يتجول داخل شوارع منطقة التجمع الأول، وتم السيطرة عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بإمساك صاحب فيلا لأسد صغير مجهول يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، وتم السيطرة عليه والإمساك به بواسطة شبكة وتسليمه لوزارة الزراعة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على مُلابسات الواقعة، وضبط صاحبه، ومعرفة وجود تصريح لتربيته من عدمه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

received_961211862023539

received_1330359424308980

received_714448497526301

received_2127633697588588

received_1896493684129750