غدًا.. مؤتمر صحفي لمباراة مصر ونيوزيلندا

يقام غدًا الأربعاء مؤتمر صحفي خاص بمباراة منتخب مصر ونيوزيلندا بأحد فنادق العاصمة الإدارية، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى من البطولة الودية يوم الجمعة المقبلة.

وتم توفير وسيلة مواصلات للصحفيين والمصورين من أمام مقر اتحاد الكرة بالجبلاية، على أن يكون التحرك في تمام الساعة 7 و15 دقيقة مساء.