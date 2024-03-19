ads
الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

غدًا.. مؤتمر صحفي لمباراة مصر ونيوزيلندا

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 يقام غدًا الأربعاء مؤتمر صحفي خاص بمباراة منتخب مصر ونيوزيلندا بأحد فنادق العاصمة الإدارية، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء. 
ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى من البطولة الودية يوم الجمعة المقبلة.
وتم توفير وسيلة مواصلات للصحفيين والمصورين من أمام مقر اتحاد الكرة بالجبلاية، على أن يكون التحرك في تمام الساعة 7 و15 دقيقة مساء.

منتخب مصر - مؤتمر صحفي