رمضان زمان.. سمير غانم: فوازير فطوطة مكناش عارفين أنها هتدخل قلب الناس بالسرعة دي

الفنان الراحل سمير غانم، واحد من أهم أعمدة الكوميديا في مصر والعالم العربي، حيث قدم للفن عدد من الأفلام، والمسرحيات، والمسلسلات في الإذاعة والتليفزيون، وكانت بدايته عند التقائه بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوّنوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي اشتهر على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، والمسرحيات والأفلام، ثم انحلت الفرقة بوفاة الضيف أحمد عام 1970.

وشارك سمير غانم في بطولة 150 فيلما أشهرها "30 يوم في السجن، وأميرة حبي أنا، والبنات عايزة إيه، وإحنا بتوع الإسعاف، والمجانين الثلاثة، منتهى الفرح، والقاهرة في الليل"، وتألق أيضا على شاشة التلفزيون، وقدم 70 مسلسلا أبرزها "كابتن جودة، أهلا فطوطة، حكاية ميزو، الكبير أوي، ناس بالمقلوب، تركة جدو، رجل شريف جدا".

حل الفنان الراحل سمير غانم ضيفا في برنامج "ذكريات رمضان"، مع الإعلامية "سوزان حسن"، وتحدث عن ذكرياته في رمضان وكان بصحبة بناته دنيا وإيمي وهما طفلتان، قائلًا: "رمضان بالنسبالي كان عبارة عن كنافة وقطايف وفانوس وخشاف وكنا بنستنى رمضان دايمًا عشان الحاجات دي".

وأضاف الفنان سمير غانم: "بدأ رمضان ياخد صورة تانية معانا بعد دخولنا الفن، وكنا بنشتغل على مستوى الجامعة بس، وكان التلفزيون حلم بالنسبالنا وبدأنا تلفزيون بفكرة الفوازير، وكانت حقيقية جدا وتلقائية"، متابعا عن ذكرياته الفنية أنه بد أالعمل في الإسكندرية قبل أن يأتي إلى القاهرة ويبدأ فيها العمل باحتراف وكانت البداية مع الفوازير.

وحول شخصية "فطوطة"، قال الفنان الراحل سمير غانم :" لبس الشخصية كان مستوحى من مسرحية المتزوجون، كنا خايفين واحنا بنعمل شخصية فطوطة مكناش عارفين أنها هتدخل قلب الناس بالسرعة دي"، مضيفا "المرحوم صلاح جاهين، كان يريد أن يكتب لشخصية فطوطة وقالي هو محدش يكتب إلا الأستاذ عبد الرحمن شوقي، وأبدى إعجابه الشديد وقال إنها من أحسن الشخصيات اللي ظهرت اللي ممكن تأثر على الطفل تأثير مباشر".

