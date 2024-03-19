«الأمم المتحدة» تحذر: زيادة الوفيات بين حديثي الولادة في غزة

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن السلطات الإسرائيلية خلال أول أسبوعين من الشهر الحالي، لم تُيسر سوى وصول 11 بعثة إنسانية من أصل 24 كان مخططا توجهها إلى شمال غزة، إذ رُفض دخول بقية البعثات أو تم تأجيلها.

وأضاف أن القيود المفروضة على توصيل المساعدات إلى غزة ما زالت تعيق وصول الإمدادات المنقذة للحياة خاصة لمئات آلاف السكان شمال القطاع.

وأكد العاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة عزمهم على مواصلة مساعدة سكان غزة، فيما يزداد عدد الأطفال على شفا الموت بسبب الجوع الحاد.

وقالت الدكتورة مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية "إن الأطباء والعاملين الصحيين يخبروننا بأنهم يرون أكثر فأكثر آثار الجوع على الناس في غزة، ويرون حديثي ولادة يموتون لأنهم يولدون ووزنهم قليل جدا وبشكل متزايد نرى أطفالا على شفا الموت ويحتاجون رعاية تغذوية".

وفيما ترتفع بشكل حاد معدلات سوء التغذية شمال غزة، وتدعم منظمة الصحة العالمية إنشاء مركز تغذوي في مستشفى كمال عدوان، وهي مستشفى الأطفال الوحيد شمال القطاع. وتدعم ايضاً مركزا في رفح لعلاج الأطفال الذين يعانون من مضاعفات سوء التغذية الحاد، كما تسهم في إنشاء مركز آخر في رفح في مستشفى ميداني.

وشدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مرارا على ضرورة أن يضمن الجيش الإسرائيلي الوصول الآمن والمستدام بدون عوائق إلى مختلف أنحاء غزة، وفتح جميع نقاط العبور الممكنة إلى القطاع. وتؤكد الأمم المتحدة أن الطرق البرية هي السبيل الوحيد لتوصيل المساعدات بالحجم المطلوب لمنع حدوث المجاعة.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن إرسال المساعدات إلى شمال غزة يتطلب الحصول على موافقات يومية من السلطات الإسرائيلية.

وذكر أن قوافل الشاحنات غالبا ما تتم إعادتها دون السماح بدخولها حتى بعد انتظار طويل عند نقطة تفتيش وادي غزة.

وأشار إلى مخاطر أخذ المساعدات من قبل أناس يائسين إما عند نقطة التفتيش أو على طول الطريق الصعب إلى الشمال. وشدد المتحدث على أن السبيل الوحيد لمنع ذلك هو ضمان توصيل ما يكفي من المساعدات.

ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن مجرد تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية سيتطلب دخول 300 شاحنة على الأقل إلى غزة كل يوم، وتوزيع الغذاء وخاصة في الشمال.

كان التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي قد أصدر تقريرا يوم الاثنين، أفاد بأن المجاعة وشيكة في الجزء الشمالي من القطاع ومن المتوقع أن تحدث في الفترة بين منتصف الشهر الحالي ومايو. وذكر أن جميع سكان غزة يواجهون مستويات توصف بالأزمة في انعدام الأمن الغذائي أو أسوأ.