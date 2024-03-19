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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رئيسة الوزراء الإيطالية: نعارض قيام إسرائيل بأي عملية عسكرية برفح جنوب غزة

رئيسة الوزراء الإيطالية
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
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أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم /الثلاثاء/، أن إيطاليا تعارض قيام إسرائيل بأي عملية عسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة، حيث يواجه أكثر من مليون فلسطيني "مجاعة وشيكة".

وقالت ميلوني -في بيان ألقته أمام مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم- "سنكرر معارضتنا للعمل العسكري البري الذي قد تقوم به إسرائيل في رفح، والذي يمكن أن يكون له عواقب كارثية على المدنيين المتكدسين في تلك المنطقة"، وفقا لوكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وتابعت "سوف نؤكد -من جديد- ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى قطاع غزة.

جورجيا ميلوني ايطاليا إسرائيل