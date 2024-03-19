رئيسة الوزراء الإيطالية: نعارض قيام إسرائيل بأي عملية عسكرية برفح جنوب غزة

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم /الثلاثاء/، أن إيطاليا تعارض قيام إسرائيل بأي عملية عسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة، حيث يواجه أكثر من مليون فلسطيني "مجاعة وشيكة".

وقالت ميلوني -في بيان ألقته أمام مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم- "سنكرر معارضتنا للعمل العسكري البري الذي قد تقوم به إسرائيل في رفح، والذي يمكن أن يكون له عواقب كارثية على المدنيين المتكدسين في تلك المنطقة"، وفقا لوكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وتابعت "سوف نؤكد -من جديد- ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى قطاع غزة.