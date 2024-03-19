تجنيز الرهبان الثلاثة في دير "الأنبا صموئيل" قبل دفنهم

وصلت بعد ظهر اليوم إلى دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، محافظة المنيا، جثامين الآباء الرهبان الثلاثة، وهم:

- الراهب القمص تكلا الصموئيلي

- الراهب مينا آڤا ماركوس.

- الراهب يسطس آڤا ماركوس.

الذين استشهدوا إثر الحادث الإجرامي الذي وقع في ديرنا القبطي في جنوب إفريقيا، دير القديسين مار مرقس الرسول والأنبا صموئيل المعترف الثلاثاء الماضي.

وصُلِّيَتْ صلوات تجنيز لهم، قبل دفنهم في طافوس (مقبرة) الرهبان بالدير.

صلى التجنيز إلى جانب الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس الدير ، الأنبا صموئيل أسقف طموه، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، ومجمع رهبان الدير وعدد كبير من الشعب سواء من عائلات الرهبان الثلاثة، أو من أبناء الكنيسة عمومًا الذين جاءوا للمشاركة في توديع الآباء الرهبان المتنيحين.

وتقدم الأنبا باسيليوس بالتعزية للأنبا أنطونيوس مرقس مطران إيبارشية جنوب إفريقيا ولمجمع كهنتها وشعبها، ولأسر الشهداء.

كما تقدم بالشكر لمحافظ المنيا والقيادات الأمنية التنفيذية وللأجهزة المعنية ونواب البرلمان ومجلس الشيوخ بالمنيا، وممثلي الأحزاب السياسية، الجهد الكبير الذي بذلوه، وعلى تقديمهم التعزية.

كما شكر قداسة البابا تواضروس الثاني و الأنبا صموئيل والأنبا سيداروس، والآباء المطارنة والأساقفة الذين أرسلوا مندوبين عنهم للتعزية والمشاركة في الصلاة.

نبذة عن الرهبان الشهداء:

- الراهب القمص تكلا الصموئيلي:

ولد أيوب عطية مسعود، يوم ٧ ديسمبر ١٩٥٩ في قربة أولاد ألياس، مركز صدفا، محافظة أسيوط، وحصل على بكالوريوس الطب البيطري جامعة أسيوط ١٩٨٣، عمل في معهد بحوث الحيوان بالدقي، بالقاهرة، ترهب يوم ١١ أبريل عام ١٩٨٧ في دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، نال درجة القسيسية في ٣٠ مارس ٢٠٠١ ونال رتبة القمصية يوم ٢٠ يونيو ٢٠١٤.

- الراهب مينا آڤا ماركوس:

ولد شوكت نصري مريد يوم ٣ يناير ١٩٨٤ في قرية دير النغاميش، مركز دار السلام، محافظة سوهاج وحصل على دبلوم صنايع عام ٢٠٠٢ وترهب في شهر يناير من عام ٢٠٢٠.

- الراهب يسطس آڤا ماركوس:

ولد علاء مفيد توفيق يوم ٢٣ فبراير ١٩٨١ في قرية الحواتكة، مركز منفلوط، محافظة أسيوط، وحصل على بكالوريوس العلوم. سافر للعمل في چوهانسبرج واستمر في عمله هناك لمدة ١٢ سنة كان يتردد بكثرة على دير السيدة العذراء والقديس الأنبا صموئيل المعترف، وترهب به في شهر يناير من عام ٢٠٢٠.