صور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات في شوارع دمياط الجديدة

شن جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة حملة لإزالة المخالفات والإشغالات بمركز الحى الثانى بدمياط الجديدة" تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى علي الأعمال الجاري تنفيذها وكذا إزالة كافة المخالفات والإشغالات ، وإتخاذ الإجراءات الصارمة لضبط الشارع والقضاء على الإشغالات والتعديات وإسترداد حق الدولة والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمدن الجديدة.

وأعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، أنه تم تنفيذ حملة بمركز الحى الثانى بالمدينة ، وذلك للقضاء على جميع مظاهر التعديات والإشغالات والحفاظ على المظهر الحضارى وخطوط التنظيم بمدينةدمياط الجديدة.

نوه رئيس الجهاز ، أن الحملة أسفرت عن مصادرة مجموعة كبيرة من الإشغالات المتنوعة، وتم مصادرة وإيداع المضبوطات مخازن الجهاز ، و تحرير محاضر إشغال لأصحاب المحلات التجارية للتعدى على خطوط التنظيم والباعة الجائلين ، مع إستكمال الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال تلك المخالفات .

أكد رئيس الجهاز ، على إستمرار أعمال الرصد والمتابعة بجميع أحياءالمدينة ، لإنهاء أى مظاهر للتعديات والإشغالات فى مهدها ، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق القانون وعدم التهاون مع مثل هذه الظواهر على مدار ال 24ساعة ، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة دمياط الجديدة.

الجدير بالذكر أن حملات المتابعة والرصد تمت تحت إشراف السيد المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز ، العميد محمود عبيد رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق ، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز .