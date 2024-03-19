ads
الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

بث مباشر.. وصول جثامين رهبان "جنوب إفريقيا" إلى دير الأنبا صموئيل المعترف

جثامين الرهبان
جثامين الرهبان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصلت جثامين الرهبان الشهداء الثلاثة، القمص تكلا الصموائيلي والراهب مينا أڤا ماركوس والراهب يسطس أڤا ماركوس، إلى دير الأنبا صموئيل المعترف في جبل القلمون.

وتم تنظيم مراسم الاستقبال بحضور عدد كبير من الكهنة والأساقفة وأهالي الشهداء.

يجتمع الجميع للصلاة وتقديم الوداع الأخير لهؤلاء الأبطال الذين قدموا حياتهم في خدمة الله والكنيسة.

تعد وفاة الرهبان الشهداء فاجعة كبيرة وخسارة للكنيسة والمجتمع، وتشعر الكنيسة وكل المؤمنين بالألم والحزن العميق لفقدان هؤلاء الشهداء الأبرار .

 

 https://www.facebook.com/share/v/J2buipZwwHnszSgK/?mibextid=coGnVK

الرهبان الشهداء القمص تكلا الصموائيلي الراهب مينا آڤا ماركوس الراهب يسطس آڤا ماركوس دير الأنبا صموئيل المعترف في جبل القلمون