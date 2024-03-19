بث مباشر.. وصول جثامين رهبان "جنوب إفريقيا" إلى دير الأنبا صموئيل المعترف

وصلت جثامين الرهبان الشهداء الثلاثة، القمص تكلا الصموائيلي والراهب مينا أڤا ماركوس والراهب يسطس أڤا ماركوس، إلى دير الأنبا صموئيل المعترف في جبل القلمون.

وتم تنظيم مراسم الاستقبال بحضور عدد كبير من الكهنة والأساقفة وأهالي الشهداء.

يجتمع الجميع للصلاة وتقديم الوداع الأخير لهؤلاء الأبطال الذين قدموا حياتهم في خدمة الله والكنيسة.

تعد وفاة الرهبان الشهداء فاجعة كبيرة وخسارة للكنيسة والمجتمع، وتشعر الكنيسة وكل المؤمنين بالألم والحزن العميق لفقدان هؤلاء الشهداء الأبرار .

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