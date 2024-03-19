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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مئات المواطنين يستفيدون من قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ

قوافل طبية بكفر الشيخ
قوافل طبية بكفر الشيخ
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وقعت  جمعية الأورمان  بالإشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ ، الكشف الطبي علي 151مريض في قافلة طبية مجانية ، اليوم الثلاثاء في عدد من المراكز ، وكذلك مئات المواطنين، في عدد من المراكز والمدن والقري بالمحافظة.

وقال بيان مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، أنه تم توقيع الكشف الطبى على المرضى الأولي بالرعاية، بقوافل طبيه اليوم بمراكز دسوق وكفر الشيخ سيدى سالم.
وأضاف البيان أن ، القري المستفيدة هي قري،  الصافية وعزبة ابو حسين والشهاوى مركز دسوق ، وقري روينة والنطاف ومحلة موسي وعزبة مرسي واسحاقة ولين والاخماس مركز كفر الشيخ.
كما استفاد مواطنو قري عزبة عاشور والشرقاوى وابوعليوة التابعة لمركز سيدى سالم.
 وقال عادل درغام مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ ، أن، مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ ، قامت بالإشراف ومشاركة جمعية الاورمان ،في تنظيم  قافلة علاجيه بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ ،في جميع التخصصات وتم الكشف علي 151 مريضاً من الأسر الأولى بالرعاية الصحية.

وأشارت الدكتورة ماجده جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، إلى أن القافلة استهدفت المراكز والقري بالتعاون والتنسيق مع المستشفي الجامعي بكفر الشيخ واستهدفت الأسر الأولي بالرعاية كما تم إجراء جميع الفحوصات والاشعة والتحاليل الطبية  بالمجان بالمستشفي الجامعى بكفر الشيخ وتحملت جمعية الأورماننقل المرضي ذهاباً وإياباً.

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قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ جمعية الأورمان بكفر الشيخ كفرالشيخ مركز كفر الشيخ